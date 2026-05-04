Smanjenje ponude ruske nafte na svetskom tržištu dovešće do još većeg rasta cena u svetu, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.



Prema njegovim rečima, blokada Ormuskog moreuza već je dovela do toga da na globalnom tržištu postoji daleko manja ponuda nafte nego što bi trebalo da je bude, prenose RIA Novosti.

- A ako dodatne količine naše nafte budu odsutne sa tržišta, cene će porasti još više u odnosu na sadašnje, koje su trenutno preko 120 dolara - rekao je Peskov.

Ocenio je da će rastuće svetske cene nafte uticati i na ruske kompanije, koje će, kako je rekao, zaraditi više čak i sa manjim obimom izvoza.

- Ukoliko bi deo ruske nafte bio povučen sa svetskog tržišta zbog udara Kijeva na mete u Ruskoj Federaciji, cena nafte će porasti. Šta će to značiti? Da će čak i sa manjim izvozom nafte, naše kompanije zaraditi više novca, a naša vlada će dobiti više. Glavno je da nastavimo da se osiguravamo od daljih rizika sličnih terorističkih napada kijevskog režima - dodao je portparol.

