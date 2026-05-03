Spasioci su pronašli tela četvorice rudara koji su poginuli kada se ranije ove nedelje urušio rudnik uglja u regionu Magadan, saopštilo je danas rusko Ministarstvo za vanredne situacije.

“Tela rudara pronađena su tokom operacije potrage i spasavanja u gradskom okrugu Susuman”, navodi se u saopštenju, prenela je agencija TASS.

Prema preliminarnim informacijama, u ruševinama rudnika nalazilo se osmoro ljudi.

Ministarstvo je dodalo da se operacije potrage za rudarima nastavljaju bez prekida, kao i da je organizovana stručna pomoć za porodice žrtava, uz angažovanje psihologa Ministarstva za vanredne situacije.

Rudnik u regionu Magadan urušio se pre tri dana, kada je došlo do odrona stena na površinskom kopu uglja Kadikčan u gradskom okrugu Susumanski.

