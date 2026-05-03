Za kompaniju Bohai vođeni su pregovori sa tri potencijalna investitora, ali dogovor nije postignut. Iako su lokalne vlasti i institucije nudile podršku, ključni kupac je odlučio da od jeseni povuče proizvodnju iz tih pogona.

Bez tih narudžbina, fabrike više nisu održive.

U Bohai firmi radi oko 700 ljudi, a dodatnih oko 650 radnih mesta u regionu zavisi od nje, pa bi i ona mogla biti pogođena.

Problemi i u Schlote grupi

Slična situacija je i kod Schlote grupe - kupci su odlučili da ubuduće delove nabavljaju od drugih dobavljača. To direktno pogađa oko 330 zaposlenih u nekoliko fabrika (Wernigerode, Harzgerode i Brandenburg).

Iako su kupci ranije ulagali milionske iznose da održe proizvodnju i spasu firme, to nije bilo dovoljno.

U fabrici u Brandenburgu proizvodnja se već postepeno gasi, a potpuno zatvaranje se očekuje na jesen, prenosi Fenix.

Dakle, ukupno je ugroženo preko 1.000 direktnih radnih mesta u gradovima Harzgerode i Wernigerode, kao i još nekoliko stotina indirektno povezanih poslova.