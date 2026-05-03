"Sastanak sa delegacijom Misije Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi Anet Kjobe, sa kojom smo razgovarali o najnovijim makroekonomskim kretanjima, o sprovođenju aktuelnog araznžmana, kao i o svim izazovima sa kojima se susreću svetske ekonomije, te njihovim uticajem na Srbiju", napisao je Mali na svom Instagram profilu.

Mali je istakao da su ohrabrujući podaci iz prvog kvartala ove godine, kada je reč o rastu BDP-a, te da to daje dobru osnovu i za veći privredni rast na kraju godine.

"Naime, najnoviji podaci za mart 2026. godine ukazuju na značajno bolje rezultate od očekivanih. Fleš procena rasta BDP-a u prvom kvartalu iznosi 3 odsto, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike, koja je iznosila 2,6 odsto, a koja je bila u skladu sa ostvarivanjem godišnjeg rasta od 3 odsto", napisao je on.

Kako je naveo Mali, za 2026. projektuje se rast od oko 3 odsto, dok je za 2027. projekcija revidirana na 4,5 odsto, ali razume i konzervativniji pristup MMF-a."Srbija je pronašla svoje izvore rasta. Mi ćemo sledeće godine biti domaćin najveće specijalizovane Ekspo izložbe i velika ulaganja koja prate organizaciju ove manifestacije biće naš dodatni motor rasta na koji snažno računamo. Osim toga, Srbija je puno radila prethodnih godina na stabilizaciji finansijskog sistema, konsolidaciji fiskalnog sistema i sveobuhvatnim reformama koje nisu bile lake, a MMF nam je u svim tim teškim procesima bio pouzdan i čvrst oslonac", napisao je Mali.