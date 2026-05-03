Iako su gradilišta u Srbiji konstantno u potrazi za radnicima, kvalifikovanih tesara, zidara i armirača ima sve manje.



Početne zarade za ova zanimanja već dostižu oko 150.000 dinara, a poslodavci često pokušavaju da ih angažuju još tokom druge godine školovanja. Ipak, interesovanje učenika za ove profile je veoma slabo.

U poslednjih nekoliko godina smerovi poput armirača, tesara, zidara i vodoinstalatera gotovo da se i ne upisuju u srednjim školama. Profesori navode da je jedan od glavnih razloga nedovoljna informisanost o prednostima koje ova zanimanja donose.

Zbog toga je u Građevinskoj školi Zvezdara ugašen smer za obrazovanje armirača, tesara i zidara, jer, kako ističe direktor škole Rade Zejak, broj zainteresovanih učenika stalno opada.

- Nažalost, odvano smo primetili da smer polako jenjava i nestaje. Deca nisu zainteresovana, a ni roditelji koji u želji da obezbede potomstvu što lakši život, decu usmeravaju da upisuju četvorogodišnje srednje škole i fakultete. To jeste lepa ideja, ali činjenica je da svi učenici nemaju ambicije o visokom obrazovanju. Izvestan procenat učenika upisuje i zanate, a činjenica da su građevinski zanati odlično plaćeni, a radno mesto obezbeđeno, itekako je značajna - kaže on.

On dodaje da postoji nada da će se u drugom upisnom krugu, kada deo osmaka promeni odluku, prijaviti veći broj učenika kako bi ovaj smer ponovo bio pokrenut.

- Taj rad jeste naporan, ali može se reći da su zarade poslednjih godina enormno skočile za ovu vrstu profila i to je, priznaćete, motivacija. Tako da, oni koji bi se odlučili da rade na tim poslovima, imali zaradu veću od 1.500 evra i to kao početnici, a više od 2.000 evra ukoliko imaju neko radno iskustvo - naglašava on.

Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola, poziva roditelje da se bolje informišu o mogućnostima koje nude stručne škole, jer njihova odluka ima veliki uticaj.

- Svaki roditelj želi najbolje za svoje dete i potpuno je opravdano što želi da ono upiše gimnaziju, pa posle fakultet. Ali, nisu sva deca za gimnazije i to je sasvim u redu priznati. Toliko odobrih stručnih škola ima koje zaista donose dobar i siguran posao, odličnu zaradu, da prosto moram da posavetujem roditelje da razmisle o tome pred upis osmaka - kaže on.

Antić ističe da zanatlije relativno lako dolaze do posla i ostvaruju visoke zarade, ali da uprkos tome interesovanje učenika ostaje nisko.

- Nažalost, malo dece poslednjih godina upisuje zanatske škole. Mnoga odeljenja su se ugasila, a mnoga odeljenja se jedva formiraju jer se prijavi po svega nekoliko učenika. Deca sada upisuju 'popularna' zanimanja, ne žele da rade fizičke poslove, a i plaše se da će im se društvo smejati što su majstori i da zato neće moći da nađu devojku. Takođe, i roditelji ih savetuju da idu u menadžere ili trgovce, kažu im: Nećeš valjda ceo život da crnčiš'. A zaboravljaju koliko zanatlije dobro zarađuju.