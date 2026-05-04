Američka vojska će danas početi da usmerava brodove koji su ostali zaglavljeni kroz ključni prolaz za trgovinu naftom, iako je jedan američki zvaničnik rekao da ta inicijativa ne predstavlja pratnju konvoja. Visoki iranski zvaničnik Ebrahim Azizi upozorio je da je taj plan kršenje primirja.

Plan Sjedinjenih Američkih Država za vođenje brodova kroz Ormuski moreuz uključivaće razarače sa vođenim raketama, više od 100 aviona, bespilotne platforme vazdušnog i pomorskog baziranja i upotrebe i oko 15.000 pripadnika vojske, saopštila je Centralna komanda SAD (CENTKOM).

Evo kako bi ti resursi mogli biti upotrebljeni:

Razarači sa vođenim raketama – Razarači klase „Arli Berk“ predstavljaju okosnicu američke flote, a prema podacima od 24. aprila, SAD su imale 12 razarača na Bliskom istoku.

Neki od njih korišćeni su za sprovođenje blokade iranskih luka, ali su te operacije izvođene van moreuza, u Arabijskom moru.

Od početka rata, CENTKOM je objavio samo dva slučaja ulaska razarača u moreuz radi pripreme za operacije uklanjanja mina.

Razarači su takođe glavna komponenta protivvazdušne odbrane udarnih grupa nosača aviona, pa se ne očekuje da će svi raspoloživi brodovi u regionu biti angažovani u samom moreuzu.

Analitičari ne očekuju da će razarači pratiti trgovačke konvoje kroz moreuz.

100 aviona – SAD u regionu raspolažu različitim avionima sa nosača i kopnenih baza. Naoružani helikopteri mogli bi da nadleću brodove koji prolaze kroz moreuz kako bi neutralisali manje čamce koji pokušaju da blokiraju prolaz. Jurišni avioni A-10 američkog ratnog vazduhoplovstva mogli bi takođe da gađaju ciljeve na vodi ili raketne položaje na obali.

Bespilotne platforme u više domena – One mogu uključivati vazdušne i pomorske dronove koji bi se kretali zajedno sa brodovima kroz moreuz ili delovali u njegovoj blizini kako bi reagovali na eventualne pretnje trgovačkim plovilima. Dronovi mogu biti naoružani ili služiti za posmatranje i izviđanje, u zavisnosti od vrste i konfiguracije.

15.000 pripadnika vojske – Iako ovaj broj deluje veliki, većina će verovatno biti u logističkoj i podršci, a ne direktno raspoređena u moreuzu. U regionu se nalaze najmanje dva američka nosača aviona čiji vazduhoplovni kapaciteti mogu biti korišćeni iznad moreuza. Svaki od tih nosača ima oko 5.000 ljudi na brodu.