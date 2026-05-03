Od 2027. godine, na tržištu Evropske unije moći će da se prodaju samo telefoni koji ispunjavaju nova pravila osmišljena da produže njihov životni vek i olakšaju popravku.



Jedna od ključnih izmena odnosi se na baterije.

Dakle, u mnogim slučajevima one će morati da budu dizajnirane tako da se lakše zamenjuju, što bi moglo da reši jedan od najčešćih problema korisnika - pad kapaciteta baterije nakon nekoliko godina korišćenja.

Na taj način korisnici bi mogli da zadrže svoje telefone duže, umesto da ih menjaju čim se pojave prvi znaci slabijeg trajanja baterije.

Cilj da se smanji količina otpada

U svakodnevnoj praksi, pametni telefoni nakon određenog vremena počinju da gube performanse, pre svega zbog istrošenosti baterije. Uređaj koji je na početku radio brzo i pouzdano, vremenom zahteva sve češće punjenje.

Zbog toga mnogi korisnici odlučuju da kupe novi telefon, iako je ostatak uređaja i dalje funkcionalan.

Evropska unija ovim pravilima želi da smanji količinu elektronskog otpada, podstakne popravku uređaja i smanji troškove za korisnike.

Šta se menja od 2027. godine?

Prema novim pravilima, pametni telefoni koji se budu prodavali u EU moraće da imaju izdržljivije baterije koje duže zadržavaju kapacitet i nakon velikog broja ciklusa punjenja.

Takođe, proizvođači će morati da obezbede lakši način zamene baterije u odnosu na današnje modele, koji su često teško popravljivi i zahtevaju specijalizovane alate ili servis.

Iako to ne znači povratak na starije modele telefona sa lako uklonjivim poklopcem, očekuje se da će baterije biti znatno pristupačnije za zamenu nego danas.

To ujedno znači da bi budući "ajfon" i "android" telefoni mogli imati duži vek trajanja i jednostavnije održavanje.

Neki proizvođači će verovatno menjati unutrašnji dizajn uređaja, dok će drugi raditi na novim tehničkim rešenjima za baterije koje se lakše zamenjuju.

Da li nova pravila donose uštedu?

Duži vek trajanja uređaja može doneti i finansijske uštede za korisnike, posebno u domaćinstvima koja koriste više telefona.

Istovremeno, očekuje se i razvoj tržišta popravki, gde bi servisiranje uređaja, posebno zamena baterija, postalo češća alternativa kupovini novih telefona.

Sa ekološke strane, manje česta zamena uređaja znači i smanjenje elektronskog otpada, kao i manju potrošnju resursa potrebnih za proizvodnju novih uređaja.