Dron je pogodio zgradu u Moskvi, saopštio je u ponedeljak gradonačelnik Sergej Sobjanin, navodeći da nema povređenih.

Nastavlja se rat dronovima, stradale tri osobe

Ruske i ukrajinske snage nastavile su međusobne napade dronovima i raketama.

U ruskom napadu na Zaporožje povređeno je najmanje pet osoba. Vazdušni udari izvedeni su i na luku u Odesi i Sumsku oblast, pri čemu su tri osobe stradale.

Odbijen veliki ukrajinski napad na luku Primorsk

ruske vlasti su saopštile da je u Lenjingradskoj oblasti odbijen masovni napad ukrajinskih dronova na luku Primorsk.

Oboreno je više od 60 dronova, a požar koji je izbio tokom napada lokalizovan je, bez izlivanja nafte.

Napad na nuklearnu elektranu u Zaporožju

IAEA je saopštila da je obaveštena o napadu drona na laboratoriju u okviru Zaporoške nuklearne elektrane i uputila inspektore radi provere bezbednosti.

Zelenski tvrdi da je spreman da pregovara

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je u Jerevanu, tokom sastanka sa britanskim premijerom Kirom Starmerom, da je Ukrajina spremna za novu rundu pregovora o okončanju rata u trilateralnom formatu.

Švedska zaplenila ruski brod

Švedska je u Baltičkom moru zaplenila tanker za koji postoji sumnja da pripada takozvanoj ruskoj "floti iz senke", u okviru pojačanih kontrola plovila i režima sankcija Evropske unije.