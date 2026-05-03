Glavne zemlje Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i OPEC+ dogovorile su povećanje kvota proizvodnje za jun, ali kako prenosi Blumberg, reč je o skromnom i simboličnom povećanju, s namerom da se pošalje poruka o nastavku uobičajenog poslovanja nakon iznenadnog izlaska Ujedinjenih Arapskih Emirata iz te organizacije.

Sedam zemalja, uključujući Saudijsku Arabiju i Rusiju, povećaće dnevnu proizvodnju za oko 188.000 barela počev od juna, što je dogovoreno na video-konferenciji delegata zemalja članica, saopšteno je iz OPEC-a.

Organizacija OPEC+, čije su članice manje zemlje izvoznice i partneri zemalja OPEC-a, nastaviće s procesom obnavljanja proizvodnje koji je zaustavljen nekoliko godina pre početka rata u Iranu, dodaje se u saopštenju.

U saopštenju se ne pominje UAE niti izlazak te zemlje iz OPEC-a.

Blumberg navodi da je izlazak UAE iz OPEC-a iznenadio zemlje članice i partnerske države, kao i da je dodatno narušio sposobnost tog kartela da utiče na cene nafte koje su već bile u padu zbog povećanja broja konkurentskih dobavljača, uključujući i one iz Severne i Južne Amerike.

Agencija ocenjuje da je dogovoreno povećanje proizvodnje simboličan potez jer zemlje članice na Bliskom istoku neće moći da sprovedu povećanje ukoliko se ponovo ne otvori Ormuski moreuz i ne nastavi izvoz iz Persijskog zaliva.

Iako izlazak nema neposredni uticaj na ponudu nafte, to će omogućiti da UAE mogu povećati ponudu brzinom koja im odgovara kada se plovni put ponovo otvori, jer neće biti ograničeni kvotama OPEC-a.

UAE napustili su OPEC i OPEC+ 1. maja.

Mediji su ocenili da potez UAE predstavlja težak udarac članicama OPEC-a i njihovom de fakto lideru, Saudijskoj Arabiji, u vreme kada je rat Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana izazvao istorijski energetski šok i poremetio globalnu ekonomiju.

Zemlje članice OPEC-a proizvodi više od trećine svetske ponude nafte.

Organizacija je osnovana 1960, a zemlje članice su Alžir, Republika Kongo, Ekvatorijalna Gvineja, Gabon, Libija, Nigerija, Irak, Iran, Kuvajt, Saudijska Arabija i Venecuela, a nakon 2016. i velikog pada cena nafte, OPEC je potpisao sporazume sa još 10 zemalja koje proizvode naftu: Rusijom, Azerbejdžanom, Bahreinom, Brunejem, Brazilom, Kazahstanom, Malezijom, Meksikom, Omanom, Južnim Sudanom i Sudanom, stvarajući tako organizaciju OPEC+.

Svrha organizacije je da se obezbedi stabilizacija tržišta i efikasna, ekonomična i redovna isporuka goriva.