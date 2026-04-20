Nakon naglog pada prošle nedelje, cene nafte su ponovo naglo porasle u ponedeljak zbog rastućih tenzija u Ormuskom moreuzu nakon što su američki marinci zarobili brod pod iranskom zastavom.

Na londonskom tržištu, cena barela sirove nafte marke Brent porasla je jutros za 5,7 odsto, na 87,30 dolara, dok je na američkom tržištu barel porastao za više od 6,2 odsto, na 89,05 dolara.

Rast cena je rezultat obnovljenih tenzija u Ormuskom moreuzu, nakon što su američki marinci u nedelju presreli i zarobili teretni brod pod iranskom zastavom koji je pokušavao da probije američku blokadu.

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je na društvenim mrežama da je brod pod sankcijama Ministarstva finansija SAD zbog svoje prošlosti ilegalnih aktivnosti i da marinci proveravaju šta se nalazi na brodu.

Incident se dogodio nakon što je Tramp najavio da će američka delegacija stići u Pakistan u ponedeljak uveče kako bi nastavila razgovore, iako Teheran nije potvrdio da će učestvovati.

"Nudimo veoma fer i razuman dogovor i nadam se da će ga prihvatiti jer ako to ne učine, SAD će uništiti sve elektrane, sve mostove u Iranu", napisao je Tramp.

Iranski državni mediji, međutim, tvrde da izveštaji o novim mirovnim pregovorima sa SAD u Pakistanu nisu tačni, da je Iran odbio razgovore.

„Iran objavljuje da nedolazak na drugu rundu pregovora proizilazi iz onoga što smatra preteranim zahtevima Vašingtona, nerealnim očekivanjima, stalnim promenama stava i trenutnom pomorskom blokadom, koju smatra kršenjem prekida vatre“, izvestila je IRNA.

Cene su naglo pale prošle nedelje

Kao rezultat toga, cene nafte su se u ponedeljak vratile na uzlaznu putanju, nakon što su naglo pale prošle nedelje, jer se činilo da kriza na Bliskom istoku popušta. Izrael i Liban su se krajem prošle nedelje složili oko prekida vatre, a Iran je potom najavio potpuno otvaranje Ormuskog moreuza.

Cena barela je prošle nedelje pala za 9,1 odsto na londonskom tržištu, a na američkom tržištu za 11,4 odsto.

Cena „crnog zlata“ značajno je varirala od kraja februara, kada su SAD i Izrael napali Iran, a Iran je odgovorio zatvaranjem Ormuskog moreuza, ključne rute za izvoz nafte sa Bliskog istoka.

Od tada, cene nafte su ili naglo porasle ili naglo pale u zavisnosti od vesti o tome da li će se Ormuski moreuz otvoriti za tankerski saobraćaj.

Američko-iranski razgovori u Islamabadu pre deset dana trebalo je da dvonedeljni prekid vatre pretvore u mirovni sporazum, ali nisu urodili plodom.

Nije jasno da li će se pregovori nastaviti ove nedelje, a dogovoreni dvonedeljni prekid vatre se bliži kraju.