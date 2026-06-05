Cene nafte pale su danas za više od dva odsto zbog očekivanja napretka u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Međunarodno referentna nafta Brent kretala na oko 94 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI na nivou od 91 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.

Pad cena usledio je nakon izjava američkog predsednika Donalda Trampa da pregovori sa Iranom napreduju u pozitivnom smeru, što je podstaklo očekivanja da bi moglo doći do smirivanja tenzija koje ugrožavaju snabdevanje energentima iz regiona Persijskog zaliva.

Ipak, ostaje oprez zbog izostanka konkretnog pomaka u pregovorima i nastavka izraelskih vojnih operacija u Libanu, koje predstavljaju jednu od glavnih prepreka postizanju sveobuhvatnijeg sporazuma o prekidu vatre.

Uprkos današnjem padu, cene nafte su i dalje više od četiri odsto iznad nivoa sa početka nedelje, nakon što su obnovljeni sukobi američkih i iranskih snaga povećali strahove za bezbednost transporta kroz Ormuski moreuz, jednu od najvažnijih svetskih ruta za izvoz nafte.

Dodatnu pažnju tržišta privukla je i vest da je u omanskom izvoznom terminalu Mina al Fahal došlo do eksplozije koja je privremeno poremetila utovar nafte, mada su operacije ubrzo nastavljene.