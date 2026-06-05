Nakon 12 godina rada bez ijedne greške, zaposlenje Sandra Pfanera (ime promenjeno) u jednoj osiguravajućoj kući počelo je da se urušava dolaskom novog šefa odeljenja. Do tada stabilna karijera matematičara naglo je ušla u fazu nesigurnosti i pritiska.

Novi rukovodilac, ambiciozan i orijentisan na promene, od samog početka nije uspeo da uspostavi dobar odnos sa dugogodišnjim zaposlenim. Razlike u pristupu poslu brzo su prerasle u svakodnevne kritike i preispitivanje svakog radnog zadatka, što je kod zaposlenog dovelo do gubitka samopouzdanja i pogoršanja zdravlja.

Nakon perioda bolovanja, povratak na posao doneo je još težu situaciju. Umesto podrške, dočekala ga je ocena da njegov rad „duže vreme nije zadovoljavajući“, nakon čega mu je ponuđen sporazumni raskid ugovora o radu.

Kada je oklevao da prihvati ponudu, usledio je direktan pritisak – izbor između trenutnog potpisivanja ugovora uz dobru preporuku ili klasičnog otkaza putem elektronske pošte.

Sporazumni raskid kao dvosmislena opcija

Sporazumni raskid ugovora na prvi pogled može izgledati kao povoljnije rešenje u odnosu na otkaz. Poslodavac i zaposleni dogovaraju uslove prekida radnog odnosa, uključujući datum odlaska, eventualnu otpremninu i oslobađanje od obaveza tokom otkaznog roka.

U određenim slučajevima, ovakav dogovor može olakšati prelazak na novi posao ili omogućiti finansijsku sigurnost tokom tranzicije. Međutim, poslodavci ga često koriste i kao način da izbegnu komplikacije oko otkaza i potencijalna bolovanja zaposlenih.

Na šta treba obratiti pažnju pre potpisivanja

Pravni stručnjaci upozoravaju da se sporazumi ne smeju potpisivati pod pritiskom i bez detaljnog razumevanja posledica. Ključne stavke na koje treba obratiti pažnju uključuju dužinu otkaznog roka, pravo na naknadu i sadržaj radne preporuke.

Posebno je važno izbegavati potpisivanje bez obezbeđenog novog zaposlenja, kao i potpisivanje dok je radnik na bolovanju, jer u tim situacijama postoje dodatne zakonske zaštite. Takođe, klauzule koje podrazumevaju potpuno odricanje od prava treba pažljivo analizirati.

Radnici imaju pravo da traže privremenu radnu potvrdu, kao i zvaničnu potvrdu za biro za zapošljavanje, kako bi izbegli eventualne probleme sa naknadama.

Pritisak i pravo na vreme za odluku

U situacijama kada poslodavac insistira na hitnom potpisivanju, radnik ima pravo da zatraži vreme za razmišljanje. Zakonski nije dozvoljeno vršiti pritisak ili koristiti radnu preporuku kao sredstvo ucene.

Iskustva zaposlenih pokazuju da odluke donete pod pritiskom često kasnije dovode do žaljenja i pravnih sporova. Zbog toga se uvek preporučuje konsultacija sa stručnjakom pre potpisivanja bilo kakvog sporazuma.

Prava radnika nakon potpisivanja

Čak i nakon potpisivanja sporazuma, određena prava zaposlenih ostaju zaštićena, uključujući pravo na neiskorišćeni godišnji odmor i mogućnost pravnog osporavanja ugovora u slučaju dokazivog pritiska ili zloupotrebe.

Tokom otkaznog perioda, radni odnos formalno traje, a poslodavac je dužan da isplaćuje punu zaradu i pripadajuće dodatke. Radnik u tom periodu može preći kod drugog poslodavca, ali bez prava na duplu zaradu.

Neiskorišćeni godišnji odmor se koristi tokom tog perioda ili se finansijski nadoknađuje, u zavisnosti od trajanja oslobađanja od rada.

Ovaj slučaj pokazuje koliko odnosi na radnom mestu mogu brzo da se promene i koliko je važno razumeti svoja prava pre donošenja odluka koje mogu imati dugoročne posledice po karijeru i finansijsku sigurnost, piše beobachter.ch