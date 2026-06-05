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Radio je 12 godina bez mrlje: Onda je potez mladog šefa za 5 minuta upropastio sve
Jedan matematičar sa više od decenije besprekornog rada u osiguravajućoj kompaniji doživeo je potpuni preokret u karijeri nakon dolaska novog rukovodioca. Ono što je počelo kao profesionalni nesporazum, završilo se pritiscima, bolovanjem i ponudom za sporazumni raskid ugovora pod uslovima koji su izazvali ozbiljne dileme.
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