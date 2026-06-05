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Prodali su kuću pomoću AI: Šokiraće vas koliko su više zaradili i kako
Veštačka inteligencija sve češće postaje alat za rešavanje svakodnevnih i poslovnih izazova, a jedan Amerikanac odlučio je da je uključi i u prodaju nekretnine. Rezultat je bio iznad očekivanja – kuća je prodata za više od 600.000 dolara, a porodica je izbegla visoke brokerske provizije i ostvarila zaradu veću od 90.000 dolara.
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