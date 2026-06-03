Vlada Srbije je na vanrednoj sednici produžila primenu privremene mere zabrane izvoza nafte i naftnih derivata do 2. jula.

"Ta odluka doneta je imajući u vidu da globalna dešavanja i dalje značajno utiču na snabdevanje naftom i naftnim derivatima, kao i na smanjenu ponudu", navedeno je u saopštenju Vlade.

Odluka o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata usvojena je početkom marta ove godine.

Ova odluka dešava se u trenutku kada OPEC+ planira povećanje dnevne proizvodnje u julu na 188.000 barela dnevno, a EU saopštava da neće doći do potpune zabrane uvoza ruske nafte.