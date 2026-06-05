Jedan od poznatijih lanaca prodavnica nameštaja u Nemačkoj, Roller, nastavlja sa zatvaranjem svojih objekata širom zemlje u okviru velike reorganizacije poslovanja. Zbog promena na tržištu i pada prodaje, kompanija je već ugasila više prodavnica, dok su nova zatvaranja najavljena za naredne mesece.

Kupce je posebno privukla vest da je u zatvorenim objektima pokrenuta velika rasprodaja preostale robe, dok zaposlene brine činjenica da zatvaranja donose i nova otpuštanja.

Počela totalna rasprodaja

Poslednja prodavnica koja je zatvorena nalazi se u Ofenbahu u nemačkoj pokrajini Hesen.

Kompanija je na svom sajtu obavestila kupce o gašenju objekta i početku završne rasprodaje.

– Poštovani kupci, zatvaramo ovu prodavnicu i započeli smo rasprodaju – navodi se u obaveštenju.

Takve akcije poslednjih meseci privlače veliki broj kupaca koji pokušavaju da iskoriste značajne popuste pre konačnog zatvaranja prodavnica.

Sve više zatvorenih objekata

Ofenbah nije jedina lokacija koja je pogođena promenama.

U prethodnim mesecima zatvorene su prodavnice u Rojtlingenu, Krajlshajmu i Vilingen-Šveningenu u Baden-Virtembergu.

Svoja vrata zatvorili su i objekti u Oldenburgu u Donjoj Saksoniji, kao i u Husumu u pokrajini Šlezvig-Holštajn.

Talas zatvaranja nastavlja se i tokom ove godine, a dodatna gašenja planirana su već u julu.

Problemi u sektoru nameštaja

Stručnjaci ističu da se čitava industrija nameštaja poslednjih godina suočava sa ozbiljnim izazovima.

Visoka inflacija, rast troškova života i opreznija potrošnja domaćinstava doveli su do pada prodaje u brojnim trgovinskim lancima.

Kompanije su zbog toga primorane da smanjuju troškove, zatvaraju nerentabilne objekte i prilagođavaju poslovanje novim tržišnim uslovima.

Još jedno zatvaranje već potvrđeno

Među prodavnicama koje su pogođene reorganizacijom nalazi se i filijala u Augsburgu.

Ona je zatvorena do kraja 2024. godine, čime je nastavljen trend smanjenja maloprodajne mreže kompanije Roller širom Nemačke.

Za sada nije poznato da li će uslediti nova zatvaranja, ali se očekuje da će kompanija nastaviti sa analizom poslovanja kako bi odlučila o budućim koracima.