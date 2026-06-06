Ovaj potez dolazi nakon što je stranka Tisa, predvođena premijerom Peterom Mađarom, pobedila na izborima 12. aprila i okončala šesnaestogodišnju vladavinu Viktora Orbana, prenosi Telegraf.

Nova vlada je još tokom kampanje najavila da će od juna zaustaviti izdavanje radnih dozvola za radnike koji dolaze iz zemalja van Evropske unije.



Vlada: Strani radnici obaraju plate domaćih zaposlenih



Portparolka vlade Vanda Sondi izjavila je da će uslovi za zapošljavanje stranih radnika biti značajno pooštreni zbog zabrinutosti da njihov dolazak utiče na smanjenje zarada domaće radne snage.

"Gostujući radnici vrše pritisak na tržište rada i utiču na nivo plata, zbog čega je neophodno uvesti stroža pravila zapošljavanja", poručila je ona na konferenciji za medije.

Menjaju se pravila, ali postojeći radnici ostaju



Od danas se menja uredba koja je agencijama za zapošljavanje omogućavala da po pojednostavljenom postupku dovode radnike sa Filipina, iz Gruzije i Jermenije.

Ipak, zaposleni koji se već nalaze u Mađarskoj moći će da podnesu zahteve za produženje svojih dozvola, dok će svi zahtevi koji su već predati biti obrađeni prema dosadašnjim pravilima.

Nova vlast ove mere opisuje kao "prvi korak ka dugoročnom rešenju" kojim želi da preoblikuje tržište rada i smanji zavisnost od strane radne snage.

Privreda upozorava na posledice



Prema zvaničnim podacima, strani radnici čine svega oko dva odsto ukupne radne snage u Mađarskoj, ali pojedini sektori, posebno proizvodnja i uslužne delatnosti, u velikoj meri zavise od njih.

Zbog toga su pojedini veliki strani investitori već upozorili da bi potpuno zaustavljanje dolaska radnika iz inostranstva moglo da stvori ozbiljne probleme kompanijama i negativno utiče na mađarsku ekonomiju.

Privrednici strahuju da bi nedostatak radne snage mogao da uspori proizvodnju, oteža poslovanje kompanija i smanji privlačnost Mađarske za nove investicije.

Odluka nove vlade tako otvara važno pitanje – da li će zaštita domaćeg tržišta rada doneti veće plate Mađarima ili će privreda ostati bez radnika koji su godinama popunjavali manjak zaposlenih u ključnim sektorima.