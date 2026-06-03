Prema podacima sa berzi u 9.30 sati, cena sirove nafte je porasla za 2,31 odsto na 95,906 dolara, a nafte Brent za 2,01 odsto na 97,832 dolara.

Nemački DAX je u padu za 0,77 odsto, kao i francuski CAC 40, za 0,46 odsto, FTSE 100 za 0,31 odsto, a moskovski MOEX za 0,15 odsto.

Prema predlogu Vašingtona, dodatne carine mogle bi da dostignu 12,5 odsto za zemlje koje, prema oceni Vašingtona, nisu preduzele dovoljno mera kako bi sprečile uvoz robe proizvedene prinudnim radom, prenosi CNBC.

Američki trgovinski predstavnik Džejmison Grir izjavio je da najveći trgovinski partneri SAD nisu adekvatno odgovorili na problem proizvoda nastalih prinudnim radom, što, kako je naveo, dovodi američke radnike u nepovoljan konkurentski položaj na globalnom tržištu.

Tokom dana investitori će pratiti i nove makroekonomske podatke, uključujući indeks menadžera nabavke (PMI) u Španiji, podatke o nezaposlenosti i poslovnom poverenju u Rusiji, kao i podatke o bruto domaćem proizvodu Austrije.

Evropski fjučersi gasa za jul su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 48,3 evra za megavat-sat.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,16147 dolara.

Cena zlata je pala na 4.457,13 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 5,9890 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u utorak porastao za 0,45 odsto na 51.307,79 poena, S&P 500 za 0,13 odsto na 7.609,78 poena, a Nasdak (Nasdaq) za 0,03 odsto na 27.093,90 poen.