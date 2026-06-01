Globalna industrija mobilnih telefona mogla bi da se suoči sa značajnim padom proizvodnje tokom 2026. godine, usled sve izraženije nestašice čipova i sve veće potražnje za komponentama koje se koriste u sistemima veštačke inteligencije.

Prema analizama kompanije Counterpoint Research, očekuje se da će proizvođači širom sveta ove godine isporučiti oko 1,08 milijardi mobilnih telefona, što predstavlja pad od 13,9 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Time su korigovane i ranije procene koje su predviđale manji pad.

Dodatni pritisak na globalne lance snabdevanja dolazi i iz geopolitičkih tenzija i poremećaja u proizvodnji poluprovodnika, što dodatno komplikuje situaciju na tržištu elektronskih komponenti.

Posebno su ugroženi proizvođači uređaja iz nižeg cenovnog segmenta. Razlog je u tome što proizvođači čipova sve više usmeravaju kapacitete ka razvoju naprednih procesora za veštačku inteligenciju, gde ostvaruju znatno veću profitnu marginu. Zbog toga proizvodnja jeftinijih telefona postaje sve manje isplativa.

Stručnjaci upozoravaju da bi pojedini modeli telefona niže klase, čija je cena ispod 150 dolara, mogli potpuno da nestanu sa tržišta kada se potroše postojeće zalihe.

Posledice se već osećaju kroz rast cena i pad isporuka. Prosečne veleprodajne cene pametnih telefona porasle su za 14 odsto u prvom kvartalu ove godine, dok su isporuke istovremeno smanjene za 3,1 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Analitičari upozoravaju da pravi udar tek predstoji, jer će se efekti nestašice u potpunosti videti tek nakon što se potroše zalihe proizvedene pre poremećaja u lancima snabdevanja.

Prema oceni stručnjaka iz Counterpoint Research, proizvođači u nižem i srednjem cenovnom segmentu nalaze se u posebno teškoj situaciji, gde više nije ključno pitanje tržišnog rasta, već samog opstanka.

Nestašica memorijskih čipova, kako se navodi, predstavlja jedan od najozbiljnijih poremećaja koji je industrija mobilnih telefona do sada doživela. Povećanje cena ili prilagođavanje proizvoda, prema ocenama analitičara, neće biti dovoljno da ublaži posledice.

Ukoliko se trenutni trend nastavi, tržište bi moglo da se suoči sa manjom ponudom uređaja, višim cenama i dodatnim pritiskom na proizvođače, dok sektor veštačke inteligencije nastavlja da apsorbuje sve veći deo globalnih kapaciteta za proizvodnju čipova, piše Telegraf.