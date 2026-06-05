Na sunčanim padinama Fruške gore, u blizini Iriga, plantaža Ognjena Jakšića već pokazuje prve plodove crvenih godži bobica. U narednih mesec i po dana, Jakšić će od njih praviti matični sok i čaj, proizvode koji su poznati po brojnim zdravstvenim benefitima.

Bobice, duguljastog oblika i intenzivno crvene boje, nazivaju se i „srećnim voćem“ ili „crvenim dijamantima“. Pomažu imunitetu, radu hipofize kod dece, funkciji jetre, kardiovaskularnom sistemu, oporavku nakon hemoterapije, a poboljšavaju i vid starijih ljudi. Poreklo im je sa Tibeta, a u Srbiju su stigle zahvaljujući preduzimljivim poljoprivrednicima. Danas se gaje na plantažama u okolini Subotice, Sombora, Bačke Topole i Niša.

Jakšić, arhitekta po struci, odlučio je da se oproba u biljnim vrstama otpornim na klimatske uslove i istovremeno stvori stabilan posao za porodicu. Sadnice je uvezao iz Sofije pre dve godine i ističe da godži vole kiselo zemljište, osunčane i vetrovite predele. Ne smetaju im ni jake temperature, ni hladnoća, ali zahtevaju redovno navodnjavanje.

„Zemljište sam nađubrio organskim đubrivom, mešavinom ovčijeg, kozjeg i konjskog, pre sadnje, kako bih im pružio najbolje uslove“, objašnjava Jakšić.

Zbog guste zelene mase, biljke dobro prozračuje vetar sa padina Fruške gore, koji ih štiti od štetočina. Najveći izazov je pepelnica, koja se javlja kada se smenjuju kiša i sunčani periodi tokom leta.

Pun rod se očekuje između treće i pete godine, kada po grmu može biti od osam do deset kilograma plodova. Ipak, Jakšić ističe da je već prva godina dala više od kilograma bobica po biljci, što nagoveštava da će ovogodišnji prinos biti znatno veći.

Sve što sezonski radnici uberu od jula do novembra, preradiće se u matični sok, čiju proizvodnju je Jakšić pokrenuo prošle godine. Sok je kiselkast i jak, pa se preporučuje doza do 0,5 mililitara dnevno za odrasle i 0,25 mililitara za decu. Kako mališani često odbijaju da ga piju, proizveden je miks sa jabukom greni smit, koji poboljšava ukus, dok odrasli mogu razrediti sok sa malo vode.

U Srbiji se u prodavnicama zdrave hrane najčešće mogu naći samo uvezene osušene bobice iz Kine. Domaći proizvođači, poput Jakšića, nude sveže plodove i gotove proizvode direktno sa plantaže, kao i putem e-pošte širom zemlje.

Ova plantaža pokazuje da sa znanjem, pažnjom i pravilnim pristupom, uz prave klimatske i zemljišne uslove, proizvodnja crvenih dijamanata može postati profitabilna i korisna za zdravlje, piše Dnevnik.