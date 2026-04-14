Kako kaže, preterano podizanje cena koje nije bilo tržišno opravdano je danas dovelo do toga da je ovakva situacija na tržištu.

"Tržište nekretnina je veoma različito"

- Imamo neke nekretnine koje već dugo stoje sa istom cenom a neke se prodaju i za jedan dan. Tržište je različito i nije sve isto. Određene nekretnine rastu sa cenama a neke ostaju na istom nivou. Pre nekoliko godina smo imali skok ali situacija je sada stabilnija. Ova situacija se sada preslikava i na ova tri meseca. Sukob na Bliskom istoku još uvek nema efekata na cene nekretnina kod nas. Tržišno to ne osećamo ali jeste moguće da osetimo neke indirektne posledice, direktne ne jer mi njima nismo komšijska država i nismo ni nešto bliski kao narodi - navodi Mirkulovski i dodaje:

- Sa Ukrajinom i Rusijom je bilo malo drugačije jer su oni dolazili direktno u Srbiju, birali su našu zemlju za nastanjivanje tokom rata. Ne verujem da će tako biti tokom ovog rata, mislim da će ljudi birati da odu ka zapadnoj Evropi a da će naša dijaspora izabrati da se vrati u Srbiju. Ovde su nekretnine i dalje povoljnije nego u zapadnoj Evropi.Danas je tržište malo sigurnije i stabilnije nego tokom priliva Rusa i Ukrajinaca, smatram da imamo i veće kapacitete ukoliko dođe do novog priliva ljudi - rekao je on.

"Srbija sada ima proširenu ponudu nekretnina"

On objašnjava da je Srbija raširila svoju ponudu nekretnina, da kratkoročni zakupi sada postoje u svim delovima gradova, posebno Beograda, i da su nekada uglavnom bili samo u određenim delovima.