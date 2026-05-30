Kompanija ukazuje da će pad ekonomskog rasta u tom periodu u Grčkoj dostići do 4,1 odsto pri čemu će porast temperature uiimati negativan uticaj na produktivnost radnika, troškove energenata i investicije, prenosi poortal Katimerini.

"Ekstremne vrućine više nisu kratkoročni vremenski fenomen, već strukturni ekonomski šok. Evropa je najizloženija", navodi se u izveštaju kompanije Allianz Trade.



Od kako su duboki efekti globalnog zagrevanja postajali sve izraženiji poslednjih godina, klimatske promene su postale dominantan problem ekonomske i industrijske politike, a ne samo domena ekologije. Ovo posebno važi za Evropu gde temperature rastu dvostruko brže od globalnog proseka.

Prema godišnjem izveštaju Svetske meteorološke organizacije UN i Meteorološke službe Ujedinjenog Kraljevstva (Met Office), predviđa se da će prosečne globalne temperature dostići skoro rekordne nivoe u narednih pet godina.



Prema proračunima kompanije Allianz kumulativni gubici BDP-a mogli bi da dostignu 5-7 odsto za najizloženije ekonomije: 206 milijardi evra za Francusku, 126 milijardi evra za Italiju, 113 milijardi evra za Nemačku i 103 milijarde evra za Španiju.