Narodna banka Srbije objavila je Nacrt Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima kojim se uvode velike promene u sistem privatnih i strukovnih penzija, a deo novih pravila počeće da se primenjuje od 2028. godine.

Predloženi zakon usklađen je sa pravilima Evropske unije i donosi niz novina koje bi mogle značajno da utiču na buduće penzionere, poslodavce i tržište dobrovoljnog penzijskog osiguranja.

Jedna od najvažnijih stavki jeste da pravo na povlačenje sredstava iz dobrovoljnog penzijskog fonda ostaje moguće sa navršenih 58 godina života, dok je krajnja granica za ostvarivanje tog prava 70 godina.

Narodna banka Srbije navodi da se novim zakonom unapređuje regulatorni okvir i dodatno uređuje sistem upravljanja dobrovoljnim penzijskim fondovima.

Predloženi zakon gotovo je tri puta obimniji od postojećeg i uvodi brojne nove definicije, veći nadzor i stroža pravila poslovanja.

Posebno se uvodi razlika između privatne i strukovne penzije.

Privatna penzija odnosi se na sredstva koja građanin samostalno uplaćuje tokom života, dok se strukovna penzija odnosi na sredstva koja za zaposlenog uplaćuje poslodavac.

Paralelno sa tim uvodi se i posebna institucija za obezbeđenje strukovne penzije.

Velike promene odnose se i na upravljanje fondovima.

Umesto kastodi banke, poslove čuvanja i upravljanja imovinom fonda po novom zakonu obavljaće depozitar, koji može biti banka, kreditna institucija ili investiciono društvo.

Predviđeno je i povećanje osnovnog kapitala društava za upravljanje fondovima.

Prilikom osnivanja, novčani deo osnovnog kapitala moraće da iznosi najmanje 1,5 miliona evra, dok će za društva koja upravljaju fondovima sa definisanim isplatama taj iznos biti čak tri miliona evra.

Građani će i dalje moći da biraju način isplate sredstava.

Povlačenje novca biće moguće jednokratno, programiranom isplatom, kupovinom anuiteta ili kombinacijom više modela.

Jednokratno će moći da se povuče najviše 30 odsto akumuliranih sredstava, dok će programirane isplate morati da traju najmanje godinu dana.

Novo zakonsko rešenje ipak predviđa i mogućnost potpune jednokratne isplate, ali samo kod manjih iznosa koji ne prelaze vrednost 10 investicionih jedinica.

Pravo na raspolaganje sredstvima pre 58. godine života biće moguće u slučaju trajne nesposobnosti za rad, uz nalaz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

U slučaju smrti člana fonda, sredstva će biti preneta osobi koju je prethodno odredio kao naslednika, a ukoliko naslednik nije određen, primenjivaće se pravila zakona o nasleđivanju.

Nacrt zakona uvodi i stroža pravila ulaganja imovine fondova kako bi se smanjio rizik i sprečila prevelika koncentracija ulaganja kod jednog izdavaoca.

Najviše 70 odsto imovine fonda moći će da bude uloženo u akcije i korporativne obveznice kojima se trguje na regulisanom tržištu.

Narodna banka Srbije pozvala je stručnu javnost i sve zainteresovane strane da dostave komentare i primedbe na Nacrt zakona do 5. juna ove godine.