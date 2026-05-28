Nemačka se već duže vreme suočava sa ozbiljnim problemom na tržištu stanovanja. Nedostatak novih stambenih jedinica, rastuće kirije i sve veća potražnja doveli su do situacije u kojoj mnogi građani teško dolaze do odgovarajućeg doma. Poseban problem predstavlja činjenica da veliki broj ljudi ostaje u stanovima koji im više nisu potrebni, što dodatno opterećuje tržište.

U gradu Majncu pokrenut je pilot-program koji ima za cilj da delimično ublaži ovu situaciju. Ideja je da stariji zakupci, kojima su veliki stanovi postali previše prostrani nakon što su im se deca odselila, pređu u manje stambene jedinice. Na taj način bi se oslobodili veći stanovi koji su sve traženiji među porodicama.

Program predviđa da stariji stanari koji se odluče na selidbu u manji stan zadrže svoju dosadašnju visinu kirije, iako se sele u manji prostor. Pored toga, dobijaju i jednokratni bonus od 1.500 evra kao podsticaj za preseljenje.

U praksi, to znači da osoba koja trenutno plaća, na primer, 850 evra za veći stan može da se preseli u manji uz isti iznos kirije, ali sa znatno nižim ukupnim troškovima života, uključujući grejanje, struju i održavanje.

Cilj ovog modela jeste da se u kratkom roku oslobodi deo velikih stanova koji su na tržištu sve traženiji, posebno među porodicama sa decom koje godinama ne uspevaju da pronađu adekvatan prostor za život. Procene pokazuju da bi se na ovaj način moglo aktivirati nekoliko hiljada stanova, dok bi početna faza projekta obuhvatila oko 100 jedinica u naredne dve godine.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da ovakve mere mogu imati samo ograničen efekat. Prema njihovim ocenama, osnovni uzrok stambene krize i dalje ostaje nedovoljna izgradnja novih stanova i visoki troškovi gradnje.

Dodatni problem je i to što mnogi zakupci ostaju u starim stanovima zbog povoljnih ugovora koje imaju godinama unazad. Zbog znatno nižih kirija u odnosu na tržišne cene, selidba često znači i veće troškove, pa se ljudi radije odlučuju da ostanu gde jesu, što dodatno usporava rotaciju stanova na tržištu, piše dw.