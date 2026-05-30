Ekonomista pomenutog sindikata Vihjalmur Himarson izjavio je da su cene na Islandu sada tri odsto više nego u Švajcarskoj. Poslednji put je to bio slučaj 2018. godine.

Ovaj podatak je još jedan razlog zašto je finansijska pristupačnost života na Islandu problematična.

Visoke plate, ekonomija zasnovana na snažnom turizmu, skupe nekretnine i zavisnost od uvoza doprineli su da ova zemlja bude najskuplja za život na svetu.

Procena sindikata zasniva se na međunarodnom poređenju cena. Naime, uporedili su koliko koštaju isti proizvodi i usluge u različitim zemljama. Kroz ovo poređenje utvrdili su da su ukupni troškovi veći nego u Švajcarskoj, piše portal NordiskPost.