Predsedniku je noćas organizovan svečani doček po povratku iz Kine, gde je tokom četvorodnevne posete razgovarao sa najvišim kineskim zvaničnicima, uključujući i predsednika Kine, i dogovorio brojne poslove koji će doneti koristi Srbiji.

Aleksandra Vučića dočekali su uz povike "Aco, Srbine" brojni građani, koji su mahali srpskim zastavama, dok su pojedini palili baklje.

- Ponosan sam na sve što smo ovde uradili i na to kako smo se borili. Razgovarao sam sa ukupno 29 kineskih kompanija tokom ove najduže bilateralne posete koju sam imao - rekao je predsednik Srbije u četvrtak.

Glavni uspesi istorijske posete Vučića

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom jučerašnjeg dana obratio se srpskim medijima iz Kine, kada je govorio o detaljima posete i sastancima sa kineskim zvaničnicima i kompanijama.

Vučić najavio velike vesti za Šid ili Zrenjanin tokom juna, uz poruku da uskoro stižu i nove investicije i poslovi za Srbiju.

Predsednik istakao da je ekonomija Srbije u aprilu rasla četiri odsto, dok je Vojska Srbije, kako kaže, sve snažnija i predstavlja važan faktor odvraćanja.

Tokom posete Kini potpisani ugovori vredni 953 miliona evra, a kineske kompanije pokazale veliko interesovanje za ulaganja u Srbiju.

Vučić razgovarao sa predstavnicima kompanija AVIC, NORINCO, CETC, CASC i TBEA o saradnji u oblasti tehnologije, energetike i namenske industrije.

Predsednik poručio da Srbija mora da ide u korak sa najmodernijim državama sveta i da je veštačka inteligencija budućnost razvoja.

U Šangaju održani sastanci sa visokim funkcionerima Komunističke partije Kine, uz potvrdu daljeg jačanja strateškog partnerstva Srbije i Kine.

