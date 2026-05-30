Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će u Srbiji proizvodnja humanoidnih robota početi u junu i da će Srbija biti prva zemlja u Evropi u kojoj će se oni proizvoditi.

Mali je rekao za TV Prva da će se u Srbiji proizvoditi oko 1.000 do 2.000 robota godišnje. Naglasio je da će humanoidni roboti biti deo specijalizovane izložbe Ekspo 2027 u Beogradu naredne godine.

"To je ta prva faza. Druga faza je da se krene u trening centar, evo videli ste kako su igrali i Moravac. Dakle da se ti roboti uče. I zato je ta treća faza, veštačka inteligencija, veoma važna - oni uče da budu barmeni, da rade i kao recepcionari u hotelima, da budu i u oblastima vojne industrije. Zato je ta veštačka inteligencija koja se uključuje u rad sa robotima veoma važna. I onda polako, ali sigurno, kako oni uče, tako i svi mi učimo i budemo i produktivniji i konkurentniji, i to je jednostavno budućnost i i šansa za razvoj", dodao je Mali.

Na pitanje gde će konkretno ići nove investicije iz Kine, rekao je da kada su roboti u pitanju, to je Šabac.

"Imamo novu fabriku u Nišu, Novom Sadu, Ćupriji i Loznici", dodao je on.

Ukazao je i da je politički značaj posete Kini ogroman.

Na pitanje kako komentariše to što je deo opozicije rekao da će se "skupo platiti kineski orden oko Vučićevog vrata", rekao je da to govore oni koji su ostavili preko pola miliona ljudi bez posla.

"To vam govore oni koji su tokom njihove vlasti, uključujem tu i Nikezića i ostale koji su komentarisali razne gluposti, imali negativnu stopu rasta, devizni kurs koji je sa 80 otišao na 120... Vreme u kome su oni najbolje profitirali, Đilas i ostali, u svoj privatni džep stavljali novac, a građani patili", naveo je Mali i dodao da se ova poseta Kini odnosi na otvaranje novih radnih mesta.

Istakao je da Srbija ništa ne daje Kinezima i da oni ulažu svoj novac da otvore 1.650 novih radnih mesta u Srbiji.

"Oni donose nove tehnologije. Oni donose inovacije. Oni donose veštačku inteligenciju. Oni donose dalji podstrek našeg ubrzanog rasta i razvoja", zaključio je Mali.