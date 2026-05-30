Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće u ponedeljak 117,4037 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je viši za 0,1 odsto i iznosi 100,7930 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 0,2 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 2,5 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,9 odsto.

