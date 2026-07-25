U Žirondi su vlasti do sada evakuisale više od 140.000 ljudi, a bila je potrebna dodatna evakuacija iz preventivnih razloga i iz sedam opština u blizini Bordoa, saopštila je prefektura, prenosi televizija BFM.

Gradonačelnik Biganoa u Žirondi Bruno Lafon rekao je za BFM da je požar u tom departmanu "progutao" više od 30.000 hektara.

Požar, koji je najpre izbio na severu basena Arkašona, uništio je u toj oblasti 19.000 hektara i 100 građevinskih objekata za tri dana, saopštili su iz prefekture, prenosi "Figaro".

U drugim regionima Francuske, vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom pre svega u Varu i na Korzici.

U međuvremenu, oluje su za danas prognozirane u polovini zemlje.

Nakon sinoć održanog sastanka kriznog međuministarskog štaba, premijer Sebastijan Lekorni je najavio da vojnu pomoć vatrogascima povećava na 1.000 jedinica, odnosno da će poslati još 500 vojnika, kao i da šalje milion i po zaštitnih maski FFP2 u Žirondu i Land.

Takođe je rekao da će osam novih jedinica mobilnih snaga policije i žandarmerije biti raspoređene kako bi se olakšale evakuacije.