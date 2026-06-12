Bivša rijaliti učesnica Kristina Spalević pojavila se na koncertu posvećenom muzici devedesetih, gde je svojim dobrim raspoloženjem privukla pažnju prisutnih i okupljenih medija.

Tom prilikom govorila je o svom privatnom životu i stavila tačku na spekulacije o navodnom krahu braka sa Kristijanom Golubovićem, jasno ističući da je njihov odnos završen i da od pomirenja nema ništa.

"Nema više emocija između nas"

Kako je naglasila, nakon teškog perioda ponovo je slobodna i spremna da nastavi dalje.

-Sada ću biti dobro, biću bolje. Sve pesme večeras su moje, mnogo volim devedesete. Ne znam da li dolazi Kristijan, nismo u kontaktu, što se pomirenja tiče, to je završena priča. Ne bih to dalje komentarisala, želim da idem napred. Nismo ni u kakvom odnosu. Ljudi imaju pravo da misle da je sve marketing, ali ako neko smatra da sam se sa dvoje dece i autobusom preselila kod roditelja zbog marketinga, neka misli. U poslednjih mesec dana sam se malo oporavila, ranije mi nije bilo lako. Između nas više nema emocija, slobodna sam i mogu da me upoznaju i muve i udvaraju mi se - bila je iskrena.

Pokrenula privatni biznis

Podsetimo, Spalevićeva je nedavno saopštila i lepe vesti sa svojim pratiocima, te otkrila da zajedno sa roditeljima ponovo pokreće porodični biznis prodaje domaćih kuvanih jela.

Tom prilikom oglasila se i na društvenim mrežama, ističući da je veoma srećna zbog novog početka.

-Ljudi, jedva sam čekala da otkrijem ovu informaciju. Nalazimo se na mestu gde je ranije bila naša prodavnica kuvanih jela. Verujem da mnogi već znaju koliko moja mama dobro kuva. Nakon godinu dana pauze, ponovo nastavljamo sa radom i nadam se da ćete već od sledeće nedelje moći da probate našu hranu. Kvalitet nam je najvažniji i drago mi je što ću sada biti maksimalno uključena u ceo proces - poručila je tom prilikom.

Porodični biznis nije radio godinu dana, te je objasnila i razlog privremenog zatvaranja.

-Mama i tata su u međuvremenu prihvatili poslove u firmama i na gradilištima, pa nisu mogli da postignu sve obaveze. Zato smo odlučili da napravimo pauzu, a sada krećemo u novi početak na staroj adresi - zaključila je Kristina.