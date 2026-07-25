Nesreća se dogodila u blizini skretanja za selo Černiče. Automobil, u kojem se nalazila srpska porodica koja se vraćala sa letovanja u Grčkoj, sudario se sa dva kamiona, od kojih je jedan prevozio vangabaritni teret sastavljen od kamionskih tegljača.

Vozači kamiona, koji su imali mađarske i rumunske registarske oznake, nisu povređeni.

Policija istražuje uzroke teške nesreće.

Stravična saobraćajna nesreća dogodila se kod Simitlija u Bugarskoj.

Automobilom koji je učestvovao u nesreći upravljao je muškarac iz Srbije, a u vozilu je bila i njegova supruga (54).

Nesreća se dogodila u blizini skretanja za selo Černiče. Automobil, u kojem se nalazila srpska porodica koja se vraćala sa letovanja u Grčkoj, sudario se sa dva kamiona, od kojih je jedan prevozio vangabaritni teret sastavljen od kamionskih tegljača.

Vozači kamiona, koji su imali mađarske i rumunske registarske oznake, nisu povređeni.

Policija istražuje uzroke teške nesreće.



Alo/Blic/24plovdiv.bg

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