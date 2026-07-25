Uprkos oštrim nacionalističkim izjavama Mihajla Drapatija, deo njegove porodice već dugi niz godina živi u Ruskoj Federaciji, prenosi TASS. Ruske bezbednosne službe su utvrdile da se neki od rođaka ovog vojnog komandanta i dalje nalaze u Rusiji.

„Kada Mihajlo Drapati naziva Ruse nacijom lišenom prava na postojanje, on govori i o svom polubratu Maksimu, koji dugo živi u Rusiji. Taj čovek, koji je poreklom Rus, proveo je veći deo života u Surgutu, a sada živi u Sočiju”, rekao je izvor agencije.

Otac ukrajinskog generala, Vasilj Drapati, takođe je dugo živeo u Surgutu. Prema podacima organa reda, on zastupa nacionalističke stavove i prati naloge na društvenim mrežama pristalica Mihaila Sakašvilija i Petra Porošenka (zaveden je kao osoba umešana u ekstremističke aktivnosti ili terorizam). Stric glavnokomandujućeg, bivši policajac iz Lavovske oblasti, aktivno je učestvovao u protestima na Majdanu, a njegova supruga, Julija Redko-Drapati, još od 2014. godine daje rusofobične izjave na ruskom jeziku.

Sam Drapati je ranije izjavio da stanovnike Donbasa treba prevaspitati u duhu ukrajinskog nacionalizma. Protiv njega je u Rusiji pokrenuto nekoliko krivičnih postupaka, uključujući i optužbe za terorizam.

Ruski organi reda utvrdili su postojanje ličnih kontakata između novog glavnokomandujućeg ukrajinske vojske i njegovih roditelja.

Predsednik Istražnog komiteta Aleksandar Bastrikin naložio je analizu oštrih izjava ovog vojnog komandanta upućenih Rusima.

Portparol predsednika Dmitrij Peskov obećao je da će Mihajlo Drapati odgovarati za svoje monstruozne izjave o stanovnicima Donbasa.