U današnje vreme previranja i međunarodnog bezakonja, u vreme kada se ne primenjuje Povelja UN, vi ste garant bezbednosti i sigurnosti građana Srbije, poručio je on.

"Srbija će ostati vojno neutralna, brinuti o sebi i svojoj budućnosti, jer kad god smo se oslanjali na nekoga drugog, pokazalo se da smo pravili grešku. Savezništva su potrebna, ali moramo biti dovoljno jaki da branimo svoju zemlju. Danas ste se zakleli na očuvanje Ustava naše zemlje i teritorijalnog integriteta, i to kažem zato što znam kroz kakve ćete pritiske prolaziti vi i naše rukovodstvo. Kosovo i Metohija je deo naše zemlje, i po Ustavu i po pravdi Boga. Tu svetinju moramo da čuvamo, nikoga ne napadajući i ne preteći", kaže predsednik.

Vučić ističe da protiv nas u regionu osnivaju saveze, i dodaje da smo razumeli te poruke.

"Počeli smo da obezbeđujemo najsavremeniju opremu za vas, dragi oficiri. Posebno sam srećan kada sam video vaše dosijee, kada sam video koliko ste znanja stekli. Vi ste najvažniji resurs, vaše znanje je nešto što će praviti prevagu u budućnosti", kaže on.