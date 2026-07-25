Nemanja M., osnivač i izvršni direktor poznate kompanije iz Subotice, preminuo je nekoliko dana posle strašne nesreće koju je doživeo prilikom skoka padobranom.

Nemanja M. je osnovao i vodio veliku kompaniju, jednu od najnaprednijih evropskih kompanija za razvoj LFP (litijum-gvožđe-fosfat) baterijskih ćelija.

Pre nego što je osnovao pomenutu kompaniju, Nemanja je deset godina radio u drugoj firmi, gde je vodio razne menadžerske projekte, uključujući akviziciju i restrukturiranje podružnice u Nemačkoj. Nemanja M. je diplomirao napredno hemijsko inženjerstvo na Imperial College u Londonu.

Alo/Kurir

BONUS VIDEO