SAD ne znaju gde Iran nastavlja da proizvodi rakete, izjavio je visoki iranski vojni zvaničnik Abolfazl Šekarči.

- Neprijatelj ne zna gde se nalaze neki od naših centara za proizvodnju raketa i uprkos svim obaveštajnim sistemima i tehnologijama koje poseduju, ostaju u mraku - citira Šekarčija iranski državni emiter IRIB.

Dodao je da proizvodnja raketa nikada nije prestala: ni tokom 40-dnevnog rata (koji je počeo 28. februara, a završio se prekidom vatre u aprilu), niti nakon potpisivanja memoranduma o prekidu neprijateljstava sredinom juna.

Američki predsednik Donald Tramp je 8. jula proglasio da primirje postignuto sa Iranom u noći 18. juna više nije na snazi.

Od 8. jula, američka vojska je izvršila nekoliko napada na Iran.

Centralna komanda SAD je tvrdila da je to bio odgovor na iranske akcije protiv komercijalnih brodova koji su prolazili kroz Ormuski moreuz.

Iranska vojska je odgovorila udarima na američke baze u nekoliko zemalja Bliskog istoka. Teheran je takođe optužio Vašington za kršenje sporazuma o prekidu vatre.

(Ria Novosti)