Rusija je napravila značajan zaokret u svojoj politici prema Severnoj Koreji, nakon što je šef diplomatije Sergej Lavrov saopštio da se Moskva više neće pridruživati pozivima za denuklearizaciju Korejskog poluostrva.

Govoreći nakon sastanka Rusije i Asocijacije država Jugoistočne Azije (ASEAN) u Manili, Lavrov je rekao da je promena stava posledica, kako tvrdi, sve intenzivnijeg vojnog pritiska na Pjongjang.

Moskva: Razumemo stav Pjongjanga

Lavrov je poručio da Rusija u potpunosti razume politiku severnokorejskog lidera Kim Džong Una, usmerenu na jačanje suvereniteta i odbrambene sposobnosti zemlje.

Podsetio je da je Severna Koreja svoj status nuklearne sile unela u Ustav i ocenio da vlasti u Pjongjangu smatraju da, posle godina sankcija i međunarodnog pritiska, nemaju drugi način da zaštite državu.

- Naši severnokorejski prijatelji i saveznici ne vide drugi način da zaštite svoj suverenitet. Mi se prema njihovom stavu odnosimo sa punim razumevanjem - rekao je Lavrov.

Upozorenje zbog vojnih vežbi

Ruski ministar upozorio je i na sve intenzivnije zajedničke vojne vežbe Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje, za koje tvrdi da sve više uključuju i nuklearnu komponentu.

Dodao je da pažljivo prati i rasprave u Japanu o mogućem preispitivanju dugogodišnje politike koja isključuje proizvodnju, posedovanje i razmeštanje nuklearnog oružja.

Prema njegovim rečima, dodatno podizanje tenzija moglo bi da dovede do ozbiljne eskalacije na Korejskom poluostrvu, iako je izrazio nadu da će, kako je rekao, prevladati razum i diplomatija.

Izvor: TASS