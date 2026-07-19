Mina Vrbaški sinoć je izbačena iz Zadruge 9 Elite u kojoj je zauzela 24. mesto, a odmah je postala po izlasku aktivna na društvenim mrežama.

Ona nije dočekala finale u rijalitiju, a nakon odlaska sa imanja ona se uputila ka svojoj kući.

Sa džakovima u automobilu, Mina Vrbaški se snimila nakon izbacivanja, a po nju je došla majka Ivana.

- I da, javljam se, krenula sam kod kuće, ne znam ni šta bih rekla, ali jedno zanimljivo, što bi moja mama rekla, putovanje. Idem da popijem energetsko piće, da premotam strimove šta se to dešavalo - rekla je Mina u obraćanju pratiocima na mrežama.

Doživela šok zbog mlađeg brata

Ubrzo nakon toga pokazala je koliko joj se brat promenio dok je ona bila u rijalitiju. Kako kaže toliko je izrastao da je sada viši od nje, a poznato je da je Mina do te mere vezana za brata, da je plakala kad god bi joj nedostajao.

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