Iranski raketni udari na američke vojne objekte u Jordanu, izvedeni kao odgovor na američke napade, naneli su značajnu štetu.

List Njujork Tajms, pozivajući se na procenu zasnovanu na satelitskim snimcima, verifikovanim video-snimcima i zvaničnim saopštenjima, navodi da je oštećen značajan broj helikoptera UH-60 Crni Jastreb.

Prema navodima lista, prijavljeni gubici dodatno ukazuju na to da su iranski odmazdni udari imali znatno veći efekat na američku vojnu infrastrukturu nego što je to u početku bilo zvanično priznato, prenosi Militari voč.

Helikopteri „Crni jastreb“ bili su među brojnim letelicama i drugom vojnom tehnikom raspoređenim u vazduhoplovnoj bazi Muvafak Salti i drugim američkim objektima u Jordanu, koji su više puta bili meta balističkih raketa i dronova.

U nedavnim napadima na ovu bazu poginula su i dva američka vojnika, dok se još jedan vodi kao nestao, što, kako se navodi, ukazuje da je Jordan postao jedan od glavnih frontova sve šireg sukoba Amerike i Irana.