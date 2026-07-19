Uoči velikog superfinala rijalitija "Elita 9", Mustafa i Mevlida Durdžić otvorili su dušu o skandaloznim sukobima koji su obeležili ovu sezonu, a u kojem je glavni akter njihov sin Asmin i rijaliti učesnica Maja Marinković.

Roditelji Asmina Durdžića progovorili su o njegovom kontroverznom odnosu sa Majom Marinković, ali i o emotivnom susretu sa sinom nakon dugih deset meseci razdvojenosti.

Mustafa je istakao da sutra neće ulaziti ni u kakve sukobe, uprkos svemu što se prethodnih meseci događalo.

- Ponašaću se sutra sasvim normalno, kao da ništa nisam čuo. Gledaoci znaju da sam branio sve tri svoje snaje podjednako, i Maju i Aneli, Staniju, branio sam čak i Takija. To što je on izjavljivao ide njemu na dušu, mislim da na internetu nema ništa negativno da sam ja rekao o njemu da bih izazvao takve reakcije. Njemu je adresa njegova ćerka. Slažem se sa njim - mi tu vezu treba da prekinemo sa svih strana. Ljudi nemaju kontrole, ona isprovocira njega ili on nju, sve je dobro dok postoji obezbeđenje tamo. Rastave ih, smire... Opasno je ako izađu vani, u civilizaciju, grad. Zamislite u Beogradu, u nekom restoranu, Maja prevrne sto, ili Asmin... - upozorio je on.

- Toga se najviše bojim. Vani je drugi svet, a u rijalitiju imaju obezbeđenje, kontrolisani su. Vani su ljudi civili, svi će stati na stranu devojke, žene. Dešavaju se loše stvari, to treba sprečiti dok se ljudi ne izleče. Oboje treba da uzmu psihologa, da se savetuju, a ako Maja jednog dana bude bila osoba koja se može kontrolisati, nek se zabavljaju, druže... - dodao je.

Ni Asminova majka Mevlida nije krila da nije zadovoljna sinovljevim izborom.

- Što se tiče Asmina i Maje, tu nemam ništa lepo da kažem. Nisam za tu vezu, ništa nisam videla lepo, ni dobro, da to može funkcionisati. Oni ne mogu da funkcionišu, nisu normalni. Nikada je nisam uvredila. Nek bude živa i zdrava, ali nek ide svako sa svojim životom - zaključila je Mevlida u u emisiji "Premijera – Vikend specijal".

Mevlida ne želi da čuje za Maju Marinković

Podsetimo, Asminova majka Mevlida je rekla nedavno da ne želi da ugosti Maju.

- Nije problem da ona dođe kao gost, ali da ja to želim, ne. Znam da to ne može da funkcioniše. Ne želim da me Asmin upoznaje sa svojim devojkama, dok ne dođe ona prava, jer sam se svaki put razočarala. Ona nikako ne bi mogla da napravi ništa. Da mi se tako nešto u kući desi, nikada više nikom na vrata ne bi otišla. Ne kažem za Maju samo, nego nikada nijedna žena ne bi to mogla. Ja sam rekla da nisam za taj odnos, jer tu nema nikakve perspektive. Nema ljubavi, mislim da im je samo dosadno - rekla je Mevlida.



- Mislim da nisu jedno za drugo psihički, da me niko ne shvati pogrešno. On jeste osoba koja viče, ume da podigne ton, ali ne ide dalje od toga. Kada se svađaju, ona se njemu unosi u svađu, a on je sklanja od sebe tada. Bilo bi strašno da on prema njoj pređe granicu - dodao je Mustafa.

BONUS VIDEO:

















