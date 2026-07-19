Snažno nevreme praćeno superćelijskom olujom ostavilo je ozbiljne posledice u Zelenom Jadru, u okolini Srebrenice, nedaleko od granice sa Srbijom.

Najjači deo olujnog sistema prethodno je zahvatio područje Nacionalnog parka Tara u opštini Bajina Bašta, a zatim je, pre nego što je stigao do Ljubovije, prešao i preko ovog dela Bosne i Hercegovine.

Za sobom je ostavio prizore koji više podsećaju na zimu nego na leto. Put je u potpunosti prekrio sloj grada, zbog čega je izgledao kao da je pao sneg, pa su vozači bili primorani da uspore i voze sa velikim oprezom.

Prema prvim informacijama, oluja je donela grad veličine i do pet centimetara u prečniku, dok su na pojedinim mestima ostali veliki nanosi sitnijeg leda.

Podsetimo, ranije danas snažno nevreme praćeno obilnim pljuskom, gradom i jakim vetrom pogodilo je Novi Pazar, gde je za kratko vreme pričinjena materijalna šteta. Kadrove odande pogledajte u POSEBNOJ VESTI.

Na Zlatiboru je padao grad, snimke odande pogledajte OVDE.

Hailz Srbija