Mladići Dragan P. (31) i Aleksandar F.(40) su poginuli, dok je S. V. povređen u stravičnoj eksploziji u Starčevu kod Pančeva kada se okupilo društvo u dvorištu! Navodno je jedan od njih izvadio bombu kašikaru, našalio se, a zatim je eksplozivna naprava aktivirana!

Velika tragedija dogodila se u petak oko 22 sata u dvorištu porodične kuće u Proletnjoj ulici u Starčevu kraj Pančeva. Dve osobe su poginule, a jedna je povređena.

- Dragan P. je poginuo, dok su Aleksandar F. i S. V. povređeni. Alekasandar je zadobio teške povrede i hitno je prebačen iz Pančeva u Beograd, gde mu je čak bio amputiran deo noge. Međutim posle višesatne borne lekara mladić je takođe preminuo. Nesretni Dragan P. je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta - navodi izvor blizak istrazi i dodaje zastrašujuće detalje:

- Okupilo se društvo u dvorištu, gde su slušali muziku i veselili se. Tada je navodno neko od njih uzeo bombu kako bi se našalio i došlo je do jake eksplozije. Geleri su čak izbušili kapiju dvorišta - kaže naš sagovornik za Alo!.

Kako saznajemo, Aleksandru je bio rođendan bio 16. jula, a do eksplozije je došlo sutradan kada se okupilo društvo. Poznanici kažu za Alo! da postoji mogućnost da se društvo kod njega i okupilo na roštilju, kako bi proslavili njegov dan.

Utvrđuju se okolnosti tragedije.

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