Bivše učesnice rijalitija Miljana i Marija Kulić navodno su bile primorane da po hitnom postupku spakuju kofere i prekinu odmor u Hrvatskoj zbog ozbiljnog pogoršanja Miljaninog zdravstvenog stanja.

Umesto uživanja na hrvatskom primorju, tačnije u Bolu na ostrvu Brač, usledio je pravi pakao, te su majka i ćerka letovanje prekinule čak četiri dana ranije.

Razlog su, kako se navodi, stravični bolovi u Miljaninom skočnom zglobu, koji je već operisala pre četiri godine.

- Dužna sam da objasnim zbog čega smo napustile Bol. Trenutno se nalazim u Nišu. Prekinule smo letovanje četiri dana ranije zbog Miljanine noge i jakih bolova u skočnom zglobu, koji je operisala pre četiri godine, kada je u rijalitiju bila u kolicima - izjavila je vidno zabrinuta Marija.

Koliko je situacija bila dramatična govori i činjenica da Miljana gotovo uopšte nije mogla da se osloni na nogu. Prema Marijinim rečima, njena ćerka nije mogla da hoda, većinu vremena je provela zatvorena u apartmanu, a čak je i poslednjeg dana do plaže morala da ide taksijem.

Iako su unapred platile deset dana smeštaja, Kulićke su se hitno vratile u Niš kako bi Miljana obavila lekarske preglede i neophodna snimanja.

"Troma je zbog viška kilograma"

Glavni okidač za ovu agoniju je, po svemu sudeći, Miljanin višak kilograma. Marija je očajna i ističe da njena ćerka mora hitno da promeni životne navike, jer joj težina stvara ogroman pritisak na kolena, zglobove i kičmu.

- Rekla sam joj da višak kilograma stvara ogroman pritisak na kičmu... Ne znam više šta da radim, stalno jede i ne kreće se dovoljno. Troma je zbog viška kilograma - priznala je iskreno Marija.

Ona je iznenadila javnost otkrićem da razmatraju i drastične medicinske metode za Miljanino mršavljenje, uključujući i lekove o kojima bruji svet, ali se plaši posledica.

- Neki preporučuju Ozempik, drastične metode, ali čujem i da može loše da utiče na pankreas. Pominju i injekcije koje deluju na centar za glad, koje smanjuju apetit - otkrila je Marija, dodajući da bi to možda rešilo problem, ali da je svesna da se takve jake terapije ne mogu koristiti zauvek.

Alo/Kurir

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