Predsednik SAD Donald Tramp najavio je da će se u večerašnjem obraćanju iz Bele kuće baviti pitanjem bezbednosti izbora i obećao da će javnosti predstaviti, kako je rekao, "zaista velike vesti".

Najava govora izazvala je veliku pažnju u političkim krugovima, dok sadržaj obraćanja za sada nije zvanično objavljen.

Prema pisanju Politika, pojedini republikanci izražavaju zabrinutost da bi Tramp mogao ponovo da govori o predsedničkim izborima iz 2020. godine i iznese tvrdnje koje su ranije bile predmet brojnih političkih i pravnih sporova.

Jedan bivši zvaničnik Trampove administracije, koji je želeo da ostane anoniman, izjavio je da su ljudi sa kojima razgovara „prestravljeni“ zbog mogućeg sadržaja govora.

Deo republikanaca želi fokus na ekonomiji

Prema navodima američkog lista, brojni republikanski stratezi smatraju da bi fokus kampanje trebalo da ostane na ekonomiji, inflaciji i troškovima života.

Bivši zvaničnik Bele kuće ocenio je da bi obraćanje posvećeno izborima iz 2020. godine predstavljalo propuštenu priliku u trenutku kada administracija želi da istakne ekonomske rezultate.

Sličan stav izneo je i senator Džon Kenedi iz Luizijane, koji je rekao da su troškovi života tema koja najviše brine američke građane.

MAGA pokret i izbori iz 2020.

Sa druge strane, pojedini Trampovi saveznici smatraju da bi obraćanje moglo dodatno da motiviše birače pokreta MAGA pred naredne izbore.

Bivši glavni strateg Bele kuće Stiv Benon izjavio je da bi najavljena otkrića mogla da podsete Trampove pristalice na razloge zbog kojih ga podržavaju.

Istovremeno, bivši Trampov savetnik Stiv Kortes ocenio je da bi stalno vraćanje na izbore iz 2020. moglo da udalji umerene birače.

Bela kuća: Niko ne zna šta će predsednik reći

Portparolka Bele kuće Karolina Livit odbacila je spekulacije da će govor biti posvećen izborima iz 2020. godine.

Kako je navela, sadržaj obraćanja nije poznat i niko unapred ne zna šta će predsednik reći.

Tramp je prethodnih dana izjavio da će tema njegovog govora biti izborni integritet i izborni sistemi.

On je poručio da bez slobodnih i poštenih izbora nema ni države.

Sadržaj Trampovog govora za sada nije zvanično poznat. Pojedine informacije o mogućim temama zasnivaju se na medijskim navodima i izjavama anonimnih izvora, dok Bela kuća nije potvrdila detalje obraćanja.

Pitanje izbora iz 2020. godine i dalje predstavlja jednu od najspornijih političkih tema u Sjedinjenim Američkim Državama. Dok Tramp i deo njegovih pristalica insistiraju na dodatnim promenama izbornog sistema, njegove tvrdnje o izbornoj krađi više puta su odbacivane na sudovima i nisu potvrđene zvaničnim istragama.

Izvor: Politico