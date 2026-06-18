Novi snimci sa platoa ispred Narodne skupštine Srbije bacili su drugačije svetlo na incident u kojem je učestvovao Veran Matić, nakon što je prethodno tvrdio da je napadnut na mestu koje je nazvao simbolom demokratije.

Na dostupnim snimcima vidi se da se Matić duže vreme kretao ispred Skupštine i mobilnim telefonom snimao ljude koji su se nalazili na platou. U jednom trenutku prišao je grupi okupljenih, nakon čega je usledila rasprava sa jednim mladićem.

Na video-snimku se može videti da dolazi do kratkog fizičkog kontakta, pri čemu se vidi da i sam Matić učestvuje u naguravanju sa mladićem. Nakon toga, mladić se udaljava, dok Matić nastavlja da se kreće po platou.

Posebnu pažnju privlači činjenica da se nakon incidenta niko više nije bavio njime, niti se na snimcima vidi da ga bilo ko progoni ili sprečava u kretanju. Naprotiv, Matić se bez žurbe šetao prostorom ispred Skupštine, a zatim se potpuno nesmetano uputio ka zgradi parlamenta.

Na kraju se vidi kako ulazi u Narodnu skupštinu Srbije, u kojoj je, prema tvrdnjama opozicionih političara i pojedinih medija, navodno na snazi "diktatura".

Snimci koji su se pojavili u javnosti izazvali su brojne reakcije na društvenim mrežama, gde se postavlja pitanje da li se zaista radilo o napadu ili o incidentu koji je imao potpuno drugačiji tok od onog koji je prvobitno predstavljen javnosti.