Maca Diskrecija otvoreno govori o svojim intimnim odnosima, a nedavno je javno otkrila sa koliko muškaraca je bila.

Ponosno je istakla da je broj veći od 400, a priznanjem je izazvala ogroman šok javnosti.

- Do sada sam bila sa preko 400 muškaraca. Iskrena da budem, bilo ih je i više, sada sam smanjila taj broj. Od svih 400 možda je samo jedan ostavio utisak na mene - rekla je Maca kroz osmeh.

- Kako si stigla sve to? - pitao ju je voditelj.