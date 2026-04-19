Voditeljka Kristina Spalević govorila je o svom turbulentnom odnosu sa bivšim partnerom Kristijanom Golubovićem.

Tom prilikom je otkrila koliko joj je teško zbog svega kroz šta prolazi zbog Kristijana, ali i kako su njhova deca sada kada su im roditelji razdvojeni.

- Dobro sam i ne dozvoljavam da bude drugačije. Volela bih da sam po nekom drugom zlu poznata. Ne plašim se toliko za bezbednost, već za svoje zdravlje mentalno. Trudim se da sačuvam dostojanstvo i mir koji mi je potreban, da provodim vreme s decom. Kristijan mi nekim svojim delima i rečima i bitisanjem u javnosti to ne dozvoljava. Konstantne prozivke, degradacija moje ličnosti, čak radi na tome da ja ostanem bez posla, što se neće desiti. Doživljavam degradaciju i pred kolegama, ali to su očekivani koraci. Proći će. Deca su sjajno, mislim da sam uradila pravu stvar, ne slažem se sa tim da porodica po svaku cenu mora da ostane na okupu. Vidim po ponašanju dece ogromnu razliku - rekla je Kristina i dodala:

- Stariji sin često pita za njega, nije ih video 17, 18 dana. Kristijan mi je nudio da se maskiramo zbog zabrane prilaska i da odemo van grada. Upozorena sam da ako on uzme decu, ja ne mogu da ga teretim jer su deca i moja i njegova. Čula sam da priča ljudima da ga deca ne zanimaju, možda je to samo revolt i bes, danas ih je tražio, znam da je imao pametnija posla s mojom dvojnicom, čini mi se da je uživao i posle Vaskrsa, mislila sam da je AI - govorila je Spalevićeva.

- Njegovo zalaganje i trud da ih presvuče... Mislila sam da bi celu planetu prevrnuo zbog nas, ali nam je oduzimao nešto mnogo vrednije od toga. Kad bi ljudi znali koliko sam puta sa stomakom do zuba odlazila od Kristijana, ne bi verovali. Iz svojih razgovora sa stručnim licima zaključila sam da je u pitanju trauma bond. Imala sam patološku vezu sa njim, mislim da sam na taj ciklus stavila tačku. Predala sam tužbu za starateljstvo. Pokušala sam vansudski da se dogovorim, ali je on to odbijao i ucenjivao me, zato je platio kaznu od 150.000 dinara - otkrila je Krisitna.

- Psihičko nasilje sam trpela, ali kad me prijavio za navodnu krađu TikTok naloga, ja sam pokazala snimke. Nije se desilo da me tukao i ubijao od batine, ali bilo je nekih situacija koje jesu nasilje. Apsolutno nema mesta za novu ljubav, samo mogu da se transferujem na suprotan pol - zaključila je Spalevićeva u emisiji ''Premijera - Vikend specijal''.

BONUS VIDEO:

