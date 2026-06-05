Na društvenim mrežama pojavio se oglas za prodaju kuće u Sonti, velikom vojvođanskom selu u blizini Apatina i Sombora. Nekretnina se prodaje po ceni od 23.000 evra, a vlasnik navodi da cena nije fiksna.

Kuća ima 109 kvadratnih metara stambenog prostora i nalazi se na placu površine 281 kvadratni metar. Prema navodima iz oglasa, objekat je uredan, renoviran i odmah useljiv.

Renovirane sobe i fasada

Vlasnik ističe da su sobe i fasada renovirane, a kuća poseduje kupatilo sa tuš-kabinom i toaletom. Priključena je na gradsku vodu i električnu energiju, ima septičku jamu, kao i sproveden internet.

Grejanje je na drva, a budućem vlasniku ostaju tri peći koje se trenutno koriste za zagrevanje domaćinstva.

Više pomoćnih objekata i voćke u dvorištu

Pored glavnog stambenog objekta, na placu se nalazi više pomoćnih prostorija, kao i prilaz za automobil.

Dvorište je oplemenjeno voćkama, što dodatno doprinosi prijatnom ambijentu za porodični život.

Dobra povezanost sa Apatinom, Somborom i Novim Sadom

Sonta je jedno od većih sela u Zapadnobačkom okrugu i dobro je saobraćajno povezana sa okolnim gradovima. Kako se navodi u oglasu, iz sela postoji gradski prevoz prema Apatinu, kao i železničke veze ka Somboru i Novom Sadu.

Vlasnik navodi da su dodatne informacije, fotografije i video-snimci dostupni zainteresovanim kupcima putem privatne poruke.