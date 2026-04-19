Stiglo je nešto više informacija o pregovorima.

Iranska državna novinska agencija IRNA objavila je da navodi o drugoj rundi pregovora sa SAD u Pakistanu nisu tačni.

Optužila je SAD za preterane zahteve, protivrečne izjave i česte promene stavova. IRNA navodi da su to, uz američku blokadu iranskih luka i preteću retoriku, do sada ometali napredak pregovora.

„U takvim okolnostima nema izgleda za uspešne pregovore“, navodi se u objavi na Telegramu, bez navođenja konkretnog zvaničnika ili institucije.

To dolazi nakon poruka dva iranska medija povezana sa Revolucionarnom gardom, koji su takođe doveli u pitanje učešće Irana.

Još nije potvrđeno da li će iranski zvaničnici učestvovati u pregovorima, a nijedan imenovani zvaničnik za sada nije razjasnio stav Teherana.