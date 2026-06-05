Mlada muzička zvezda Zorana Mićanović gostovala je u emisiji "Istina ili Klik", gde je u nikad otvorenijem razgovoru do detalja progovorila o svim skandalima, estradnim ratovima, sudskim procesima, ali i teškim životnim borbama koje prate njenu petogodišnju karijeru. Pevačica je nedavno izdala pesmu "Udaću se ove godine", a budući da je izjavila kako će emotivnog partnera kriti sve dok ne stane na ludi kamen, Zorana je otkrila da li do kraja godine planira veliku promenu na privatnom planu.

- Udati se još neću, jer ne bih stigla da pripremim svadbu do kraja godine. Tako da, sledeće godine, ako Bog da, valjda ću se i ja udati. Trenutno nemam nikoga, ali priželjkujem - iskrena je bila mlada pevačica.

U medijima se prošle godine podigla ogromna prašina oko toga da je letnja sezona na crnogorskom primorju doživela fijasko, a Mićanovićeva je jedna od retkih koja je o tome progovorila javno i bez ulepšavanja istine.

- Malo kolega priča o tome, i negde svi mi znamo ovako privatno da nije bilo dobro, da su se nastupi otkazivali i da je bilo malo ljudi. Smatram da ima tu više faktora, cene u Budvi su malo preskupe. Onda, s druge strane, i pevači koji dolaze imaju visoke cene, pa gazde klubova stave neki veliki ulaz i neke uslove. Ne mogu ni da očekuju da će biti pod takvim uslovima hiljadu ljudi. Prosto je jako retko da je neko napunio prošle godine u Budvi - istakla je Zorana, priznajući da ni sama nije imuna na kikseve.

- Naravno da sam imala situacije da je neki nastup bio prazan. Sve to zavisi nekad i od mesta, da li te dovoljno voli publika tamo, da li je dobar datum... Mnogo faktora prosto ima, ali od sto posto imala sam kikseva i ja, kao i svi ostali, ali ne tako puno. Ja zaista tu gde odem, napunim, ili prepunim, ili bar bude solidno. Nekad bude i loše, sve je to nekako kao na kocki, nikad ne znaš šta ćeš da dobiješ, šta ćeš da izgubiš - zaključila je Zorana za Alo!

BONUS VIDEO: