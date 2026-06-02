Fran Pujas je svojevremeno učestvovao u rijaliti programu Zadruga.

O njegovom odnosu sa rijaliti takmičarkom, Paulom Hublin se naširoko pričalo, a mnoge je iznenadilo kada je nakon rijalitija primljen u bolnicu Laza Lazarević.

Tada je završio na klinici za psihijatrijske bolesti, nakon čega je govorio na tu temu.

- Pozlilo mi je, pao sam i lupio sam glavom. Imao sam potres mozga, a kada su doktori došli po mene, zbog mog izgleda i tetovaža su me poslali na psihijatriju, jer su mislili da sam drogiran. To su predrasude sa kojima se stalno suočavam - rekao je Fran.

Dugo se nije oglašavao u javnosti, ali je nedavno objavio fotgrafiju na svom Instagram profilu, nakon čega su žene poludele za njim.

- "Au, je l' moguće ovo", "Kakva si zver postao", "lutka" - bili su samo neki od komentara.

Ipak, malo ko danas zna čime se bavi, ali sudeći po njegovim objavama na društvenim mrežama, može se zaključiti da je drastično promenio izgled, toliko da ga mnogi verovatno ne bi prepoznali na ulici.

Rešio je da se posveti treninzima i zdravoj ishrani, te je tako svoju liniju doveo i više nego do savršenstva. Svi mišići na njegovom telu su, naime, kao isklesani, s obzirom na to da se ozbiljno posvetio zdravom načinu života i radu na sebi.

Iako bi mnogi mnogo voleli da ga vide ponovo na malim ekranima, Fran je rešio da svoj život dovede u red, pa je tako svoj izgled doveo do neprepoznatljivosti.

