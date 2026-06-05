Ivana Živković Žizela, bivša učesnica rijaliti programa Parovi, pre nekoliko godina se putem Instagrama obratila svojim pratiocima i ispričala potresne detalje o incidentu u kojem je, kako tvrdi, fizički napadnuta nasred ulice.

Prema njenim rečima, u napadu su učestvovale žena i njena majka, a ista osoba koja ju je napala, navodno joj je ranije "smestila otkaz" i zbog nje je ostala bez posla.

-Ovo piše devojka sa kojom se redovno čujem, jer me ne razumete, a ne mogu svima da odgovaram. Danas me je žena, koja mi je inače smestila otkaz, tukla zajedno sa svojom majkom. Tukle su me, oborile na pod, obe su me šutirale i vukle. Dragi fanovi, ovo nisam zaslužila, kao ni moji roditelji koji me ovakvu gledaju. Cela sam u modricama - navela je Žizela u otvorenom obraćanju.

Izgubila bebu nekoliko sati nakon porođaja

Takođe je prošla kroz težak lični gubitak 2021. godine, kada je izgubila bebu svega nekoliko sati nakon porođaja.

Tada se oglasila potresnom porukom koja je duboko uznemirila javnost:

-Nemam kome da kupim igračku. Svi se smeju, a moje srce se lomi. Po gradu gledam bebe u kolicima, a svoju sam danas sahranila - napisala je između ostalog.

Nakon toga, Ivana je nastavila da prikazuje svoje emotivne trenutke sa pratiocima na društvenim mrežama, uključujući i period od saznanja lekara da je beba preminula, pa sve do sahrane i kasnijeg oporavka.

-Dobro sam. Sve je dobro. Hvala Bogu. Mogu ponovo da dobijem decu. To je važno. Mogu da nastavim normalno dalje - poručila je tada uz fotografiju iz bolnice.

Povukla se iz javnosti

Mnogi je duže vreme nisu viđali u javnosti, pa su se ponovo pojavili njeni snimci i fotografije sa Instagrama, gde se može primetiti da se fizički nije značajno promenila, osim što ima nekoliko kilograma više, dok i dalje povremeno održava lajv uključenja.

"Ni dinar nisam videla od rijalitija"

Ranije je govorila i o svom učešću u rijalitiju Parovi, otkrivši da je imala neprijatna iskustva sa produkcijom, posebno u vezi sa isplatom honorara.

-Ljudi me optužuju da sam uzela novac, a ja ni dinar nisam videla od rijalitija. Krivo mi je što lažu, zvala sam ih, ali mi uvek prekinu vezu. Nije pošteno, koriste ljude, pa ih posle ne isplate - izjavila je.

Dodala je i da joj je za četiri meseca učešća, od septembra do decembra, navodno ostao dug veći od 3.000 evra:

-Bila sam tamo četiri meseca, od septembra do decembra. Dužni su mi više od 3.000 evra. Ne zanima me ako je neko uzeo moj novac, on meni pripada - govorila je u svom lajvu.